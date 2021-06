Rúben Dias, de 24 anos, foi contratado pelo Manchester City no início da presente época e foi presença habitual no onze inicial do campeão inglês ao longo da temporada.

O central português é apenas o quarto defesa da história a conseguir a distinção, depois de Virgil Van Dijk, Vincent Kompany e Nemanja Vidic.

Dias é o segundo português a ser distinguido com o prémio, depois de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United em 2006/07 e 2007/08 — sendo um dos três futebolistas que bisaram no galardão, em conjunto com o sérvio Nemanja Vidic (Mancheter United) e o francês Thierry Henry (Arsenal).

O campeão pelo Manchester City já tinha escolhido como o melhor da temporada pela Football Writers Association.

Bruno Fernandes (Mancheter United) também estava entre os oito nomeados. Assim como o belga Kevin de Bruyne (Manchester City), o egípcio Mohamed Salah, os ingleses Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham) e Mason Mount (Chelsea) e o checo Tomas Soucek (West Ham).

O vencedor do prémio é determinado pela combinação da votação do público, dos 20 capitães das equipas da Premier Legue e um painel de especialistas de futebol.