De acordo com a imprensa grega, Rúben Semedo, jogador de 27 anos que joga pelo Olympiacos, foi detido na noite de segunda-feira pela polícia depois da sua namorada apresentar queixa por violência doméstica.

Semedo terá alegadamente discutido com a parceira e agredido-a de seguida, provocando-lhe lesões na clavícula. Posteriormente terá expulsado a namorada de casa, o que terá motivado uma chamada para a polícia, reporta o jornal Ekathimerini. As autoridades chegaram ao local, onde encontraram uma mulher à porta da residência do casal, em Glyfada, subúrbio no sul de Atenas.

O jogador passou a noite detido na esquadra de Alimos e já foi libertado na manhã desta terça-feira, sendo que a namorada já terá retirado a queixa.

Após este acontecimento, Rúben Semedo fez uso das suas redes sociais, publicando uma story no Instagram já a partir de sua casa, onde escreveu "No More Lies" ("Chega de Mentiras", em português). Numa publicação subsequente, agradeceu as mensagens de apoio e deixou a promessa de dar esclarecimentos no futuro. "Como vocês podem entender, muitas mentiras e muita pressão para uma só pessoa por isso brevemente voltamos a falar...." escreveu.

Mais tarde, o jogador partilhou um vídeo a jogar UNO com a namorada, assegurando que estava tudo bem entre os dois.

Este caso soma-se à lista de problemas judiciais que têm afetado a carreira do defesa central. Semedo foi detido a 30 de agosto de 2021 por suspeitas de ter violado uma jovem de 17 anos, sendo que foi a alegada vítima a apresentar queixa.

O defesa central foi libertado a 2 de setembro, sob uma fiança de 10 mil euros, depois de ser ouvido em tribunal. De acordo com a imprensa grega, os juízes consideraram que os requisitos legais para Rúben Semedo ficar em prisão preventiva não foram cumpridos, após uma audiência em que o defesa central de 27 anos afirmou que as relações sexuais ocorreram com o consentimento de todos e que a jovem em causa assegurou que tinha 19 anos e não 17, a sua verdadeira idade.

Antes, em 2018, quando estava ligado ao Villarreal, Semedo foi condenado a uma pena de cinco anos em Espanha, suspensa na sua execução em oito anos, por sequestro, agressão e ameaça com arma, ficando proibido de entrar no país.

Por causa desse caso, o central português esteve preso durante 142 dias. Mesmo assim, Semedo voltou a atuar ao mais alto nível, primeiro no Rio Ave e depois do Olympiacos, acabando por merecer a chamada à seleção nacional em 2020, somando três internacionalizações. Na sua carreira, o central vestiu também a camisola do Vitória de Setúbal e representou o Reus e o Huesca, de Espanha.

Formado pelo Sporting CP, Semedo está na sua terceira temporada no Olympiacos, mas tem sido equacionado o seu retorno para Portugal. Depois de, no verão de 2020, ter sido ligado ao Benfica, os mais recentes rumores dão conta do interesse do FC Porto para contratá-lo já neste mercado de inverno.