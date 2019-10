“O facto de o Benfica não ter vencido coloca-os na obrigação de ganhar amanhã [quarta-feira]. Depois de ter visto os dois jogos [frente a Leipzig e Zenit] mereciam melhor [desfecho]”, afirmou Rudi Garcia, na conferência de imprensa de antevisão ao desafio de quarta-feira, da terceira jornada do grupo G.

Ainda que o jogo seja mais importante para os ‘encarnados’, últimos sem qualquer ponto, do que para os gauleses, líderes, com quatro, em igualdade pontual com Zenit, o técnico deu o mote para sair do Estádio da Luz com o triunfo.

“O início do jogo pode ser importante e gostamos de colocar pressão no adversário. Temos de saber gerir isso e vimos aqui [Lisboa] com a ambição e com armas. Temos de demonstrar que somos capazes de marcar golos, porque temos qualidade para isso”, referiu.

Apesar de ser apenas o terceiro desafio do grupo, o objetivo traçado pela formação em que atua o português Anthony Lopes passa por terminar, pelos menos, no segundo lugar, que dá passagem direta aos oitavos de final da ‘Champions’.

“O Lyon começou bem [a fase de grupos]. Tem quatro pontos em seis, não é perfeito, mas estes dois jogos contra o Benfica vão ser muito importantes. [Benfica] é uma excelente equipa, estudámo-la. No final, queremos ser segundos e sabemos o que queremos fazer para obter um resultado positivo”, vincou.

Rudi Garcia vai cumprir o segundo jogo ao leme dos franceses, depois de uma estreia ‘amarga’, com um empate a zero na receção ao penúltimo Dijon e que aumentou para oito o número de jogos consecutivos sem vencer na ‘Ligue 1′.

Contudo, o técnico lembrou que “são competições diferentes” e que “o livro” da liga francesa está “fechado”, por agora, desejando também ver “uma progressão e o regresso da confiança dos seus jogadores”.

A liderança da ‘poule’ G é partilhada por Zenit e Lyon, ambos com quatro pontos, seguidos do Leipzig, com os três pontos resultantes da vitória em Lisboa, e do Benfica, sem pontos.

O encontro entre o Benfica e o Lyon está marcado para quarta-feira, pelas 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e será dirigido pelo eslovaco Ivan Kruzliak.