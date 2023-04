“O Al Nassr informa que o treinador Rudi Garcia deixou o clube, por mútuo acordo. A direção e todos no Al Nassr agradecem a Rudi [Garcia] e ao seu ‘staff’ a dedicação ao trabalho durante os últimos oito meses”, indica a conta oficial dos sauditas no Twitter.

Rudi Garcia, de 59 anos, deixa o Al Nassr — que não revelou qualquer informação sobre o substituto — no segundo lugar do campeonato, a três pontos de distância do líder Al Ittihad, orientado pelo treinador português Nuno Espírito Santo.

O treinador francês chegou ao clube da cidade de Riade em julho de 2022, com o objetivo de conquistar o título de campeão saudita, que escapa ao Al Nassr desde 2019 e motivou a contratação do veterano jogador português, de 38 anos, no fim do ano passado.

Cristiano Ronaldo reagiu de imediato ao anúncio da saída de Rudi Garcia, em mensagem publicada na rede social Instagram, afirmando que “foi um prazer ter trabalhado” com o técnico, campeão francês em 2011, no comando do Lille.