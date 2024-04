Em conferência de imprensa, o presidente dos ‘arsenalistas’ abordou a saída de Artur Jorge do comando técnico do clube, para assumir os brasileiros do Botafogo, apresentou Rui Duarte como solução interina até ao final da época e confirmou Daniel Sousa como treinador para as próximas duas épocas.

Salvador referiu ainda que Daniel Sousa, atual treinador do Arouca, de 39 anos, vai chegar ao clube a custo zero.

“Não vamos pagar nada ao Arouca porque ele está em final de contrato. O Arouca pediu um milhão de euros para [Daniel Sousa] fazer sete jogos [até ao fim do campeonato]. Respeitamos essa decisão, ficou o registo”, disse o dirigente.

Rui Duarte, de 45 anos e que desde a época passada comanda os sub-23 dos bracarenses, vai assumir o comando da equipa principal interinamente.

O Sporting de Braga, quarto classificado da I Liga, com 56 pontos, menos dois do que o FC Porto, recebe o Arouca, no sábado, em jogo da 28.ª jornada.