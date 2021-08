Na conferência de imprensa de divulgação dos 24 convocados para o primeiro jogo de qualificação para o torneio, frente à Bielorrússia, no dia 06 de setembro, o técnico português vincou que os sub-21 vivem “numa realidade muito melhor” em relação ao passado e considerou “incomparável” o nível de colocação dos jogadores em termos desportivos.

“Outra coisa é desejarmos que tivessem mais minutos de jogo, mas, quanto mais alto o patamar, mais difícil a sua afirmação, e temos de compreender isso”, afirmou, sublinhando: “Acredito que vamos construir um grupo forte e de qualidade para durante muito tempo proporcionar bons espetáculos”.

Em relação ao adversário de estreia na fase de apuramento, Rui Jorge começou por frisar a “mudança de ciclo” comum à maioria das equipas de sub-21, com a consequente chamada de novos jogadores, mas manifestou a sua expectativa de ver a equipa impor-se perante o conjunto bielorrusso.

“Do que observámos, eles dividiram a sua estrutura inicial num ‘5-3-2’ e num ‘4-3-3’. Independentemente disso, acredito que vamos ter capacidade para ter domínio sobre o jogo e que joguemos mais sobre o meio-campo adversário. O que é diferente é que o campeonato deles está com 20 jornadas e o ritmo será necessariamente diferente”, notou.

Com mais de uma década de comando à frente da seleção de sub-21, Rui Jorge reiterou que a pressão sobre os jogadores “é sempre a mesma desde o primeiro dia” e que assim vai continuar, “independentemente dos resultados”. Nesse sentido, o selecionador salientou que o objetivo passa por fazer com que as pessoas “se continuem a identificar com a forma de estar” da equipa, recusando apenas ‘carimbar’ jogadores para subirem à seleção principal.

“Não quero colocar um carimbo no jogador que foi internacional sub-21 e depois foi internacional A. Se este espaço servir para mostrar alguma coisa mais do que aquilo que se consegue ver nos clubes, perfeito. Queremos pôr o carimbo da qualidade, esse é o único carimbo. O João Palhinha não passou por este espaço e fico enormemente satisfeito por o ver numa seleção principal e a ser escolha contínua do selecionador”, concluiu.

A concentração dos jogadores está agendada para a próxima segunda-feira, em Oeiras. Já o primeiro jogo de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21 2023, que será realizado na Geórgia e na Roménia, frente à Bielorrússia, disputa-se no dia 06 de setembro, às 19:00, no Estádio José Gomes, na Amadora.

Lista dos 24 convocados:

– Guarda-redes: Celton Biai (Vitória de Guimarães), João Monteiro (Belenenses SAD) e João Gonçalves (Boavista).

– Defesas: Eduardo Quaresma (Tondela), João Mário (FC Porto), Jota Gonçalves (Tondela), Nuno Tavares (Arsenal, Ing), Tiago Djaló (Lille, Fra), Tiago Araújo (Arouca), Tomás Tavares (Benfica) e Tomás Araújo (Benfica).

– Médios: Afonso Sousa (Belenenses SAD), André Almeida (Vitória de Guimarães), Fábio Vieira (FC Porto), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (Tondela), Tomás Händel (Vitória de Guimarães) e Vítor Ferreira (FC Porto).

– Avançados: Fábio Silva (Wolverhampton, Ing), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto), Henrique Araújo (Benfica) e Tiago Tomás (Sporting).