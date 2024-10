O piloto espanhol, que partiu da ‘pole position’, conquistou a sua quarta vitória, a segunda de 2024, depois do triunfo na Austrália, ao bater o britânico Lando Norris por 4,705 segundos e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, a 34,387 segundos.

O neerlandês Max Verstappen, que foi sexto classificado depois de duas penalizações de 10 segundos por ter voltado a colocar Norris fora de pista, perdeu 11 pontos para o britânico mas segurou o comando do Mundial, com 362 pontos, mais 47 do que o piloto da McLaren, que tem 315.