O Schalke 04, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões e já com presença garantida nos ‘oitavos’, empatou hoje 1-1 na visita ao Hoffenheim, em jogo da 13.ª jornada da liga alemã de futebol.

Com o empate de hoje, a equipa de Gelsenkirchen, que na quarta-feira passada perdeu por 3-1 com o FC Porto, subiu provisoriamente ao 11.º lugar, em igualdade pontual (14) com o Bayer Leverkusen, que joga no domingo, e com o Friburgo, derrotado hoje por 2-0 pelo líder Borussia Dortmund.

No Rhein-Neckar-Arena, ambos os golos foram apontados na conversão de grandes penalidades, com Kramaric a marcar aos 59 para a equipa da casa, e Bentaleb a ‘faturar’, aos 73, para o Schalke 04.

O Hoffenheim manteve o sexto posto, o último que dá acesso às competições europeias, com 21 pontos, menos 12 que o líder da prova, o Dortmund.

Nos encontros disputados ao início da tarde, um ‘bis’ de Serge Gnabry garantiu o triunfo do Bayern Munique sobre o Werder Bremen (2-1), quatro dias depois de os bávaros terem goleado o Benfica (5-1) na Liga dos Campeões.

Os hexacampeões alemães, que não venciam há três jornadas, seguem num ‘invulgar’ terceiro lugar, a nove pontos do líder

O Estugarda saiu temporariamente da zona de despromoção, depois de ter vencido o Augsburgo por 1-0, com um golo do grego Donis, aos 39 minutos.

O Hannover foi derrotado em casa pelo Hertha Berlim, por 2-0, e segue na antepenúltima posição com os mesmos pontos que o Fortuna Dusseldorf, último classificado.