Foi a quinta vez que os dois países se defrontaram, desde 2007, sempre de forma particular, e a primeira em que Portugal levou a melhor sobre o adversário, que é totalista em Campeonatos do Mundo da modalidade, após as derrotas por 42-12 (2007), 21-13 (2008), 23-20 (2010) e 52-8 (2012).

Ao intervalo, os ‘lobos’ já venciam por 10-5, mas permitiram a recuperação do Canadá e acabaram por chegar ao triunfo já “nos últimos minutos do encontro”, segundo informação veiculada pela Federação.

Os três ensaios portugueses foram apontados por Tomás Appleton, Rafaelle Storti e Manuel Cardoso Pinto.

A seleção portuguesa descansa no domingo e começa na segunda-feira a preparar o encontro com o Japão, 10.º classificado do ‘ranking’ mundial, que se disputa no próximo sábado (17:15), no Estádio Cidade de Coimbra.