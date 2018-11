"Sabemos que vamos ter um teste difícil amanhã [sábado], mas que é ótimo para a nossa jovem seleção se habituar e voltar a ter estes jogos de grande qualidade, principalmente com equipas do nível da Namíbia", disse hoje, em Coimbra, o selecionador nacional, na conferência de imprensa de apresentação da partida.

Martim Aguiar salientou a importância destes jogos: "Servem para alargarmos a base e continuarmos este trabalho com jogadores muito jovens. São estas partidas que nos fazem crescer."

Salientando que este particular é também importante para preparar os jogos do próximo ano, de fevereiro e março, Martim Aguiar realçou que, no râguebi, "não há jogos amigáveis, portanto, este é um jogo particular que conta para o 'ranking' e no qual há que emendar os erros cometidos na Roménia".

Sobre o valor do adversário, que está um lugar acima de Portugal no 'ranking' (24.º), Martim Aguiar referiu que a seleção africana vem de um apuramento para o mundial com equipas africanas, "que é um râguebi diferente, ligeiramente mais anárquico, com menos estrutura do que o europeu".

Segundo Jaime Carvalho, da Comissão de Gestão da Federação Portuguesa de Râguebi, a realização do jogo em Coimbra deve-se ao facto de a cidade estar "ligada à modalidade e de a acarinhar desde a sua existência".