No seu ‘quartel general’ em solo germânico, Portugal tem uma sessão agendada para as 10:30 locais (09:30 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

No sábado, o selecionador Roberto Martínez voltou a contar com todos os 26 jogadores que trouxe para o torneio.

Ao início da tarde, a comitiva lusa viaja de avião até Frankfurt, num trajeto de perto de 300 quilómetros, e, às 18:45 locais (17:45 em Lisboa), o selecionador Roberto Martinez e um jogador ainda a designar irão fazer a antevisão da partida com os eslovenos em conferência de imprensa, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

Nos ‘oitavos’, Portugal, vencedor do Grupo F, vai enfrentar a Eslovénia, que terminou em terceiro o Grupo C, em jogo agendado para as 21h00 locais (20:00 em Lisboa) e que terá arbitragem do italiano Daniele Orsato.