O selecionador da Croácia, Zlatko Dalic, disse hoje que os médios Luka Modric e Ivan Rakitic, futebolistas dos rivais Real Madrid e FC Barcelona, são "um único corpo e uma única alma" quando representam o seu país.

“Quando jogam pelo Real Madrid e FC Barcelona são rivais, mas quando fazem pela Croácia são um único corpo e uma única alma”, observou Dalic, um dia depois de a Croácia se ter qualificado para as meias-finais do Mundial2018, ao vencer a anfitriã Rússia no desempate por grandes penalidades [4-3, após 2-2 no prolongamento e 1-1 no tempo regulamentar].

O treinador assinalou que Modric e Rakitic são “os melhores médios do torneio” e que contribuíram decisivamente para que a seleção croata tivesse atingido pela segunda vez as meias-finais de um Campeonato do Mundo, reeditando a proeza de 1998, em França.

“Essa é uma das razões para o êxito desta equipa”, disse o selecionador da Croácia, elogiando, especialmente, Rakitic por ter “concretizado as grandes penalidades decisivas nos oitavos e nos quartos de final”, frente a Dinamarca e a Rússia, respetivamente.