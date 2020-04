Há mais de um mês sem corridas, devido à pandemia de covid-19, o pelotão português passou a pedalar em cima de rolos, em casa, e a preparar-se para melhores dias, tendo recorrido a plataformas digitais para ‘projetar' estradas, paisagens e proporcionar um encontro virtual.

"Nestas últimas semanas, treinei na rua apenas duas vezes. Tenho treinado sempre no rolo, com outros atletas, como o José Gonçalves ou o João Matias, que são aqui da zona. Usamos a plataforma Zwift para passar o tempo. Não deve haver nenhum atleta que goste de fazer rolo, mas é uma obrigação neste momento, para o bem de todos", conta à Lusa Hélder Gonçalves, da Kelly/InOutBuild/UDO.

Além de José Gonçalves, um vizinho que corre pela francesa Nippo Delko One Provence, e de João Matias (Feirense), também João Benta (Rádio Popular-Boavista) ou os colegas de equipa Pedro Miguel Lopes e Luís Gomes pedalaram na mesma ‘janela' virtual de Hélder Gonçalves.

O jovem de 19 anos, natural de Barcelos, tem conjugado o treino no Zwift, com mais de 1.400 quilómetros registados nas últimas semanas na plataforma, com as aulas ‘online' no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, em que está no segundo ano de uma licenciatura em engenharia informática.

Este sistema tem conquistado grande parte do pelotão internacional, que o usa para treinar, para passar tempo entre colegas e até com adeptos, ou para iniciativas solidárias, e, em Portugal, podem encontrar-se perfis públicos de muitos dos corredores profissionais, como o vencedor da Volta a Portugal, João Rodrigues (W52-FC Porto), mas também de lusos a correr no estrangeiro, desde Nelson Oliveira (Movistar), já escalado pela equipa espanhola para disputar várias provas virtuais, a Maria Martins, que em 2020 corre pela britânica Drops.