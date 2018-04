O treinador do FC Porto disse hoje estar a "90 minutos" de concretizar o objetivo de "estar no Jamor", se mantiver a vantagem sobre o Sporting, na quarta-feira, em jogo das meias-finais da Taça de Portugal de futebol.

Sérgio Conceição, que falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda mão das meias-finais da prova, respondeu ainda a um comentário de Jorge Jesus, treinador do Sporting, que considerou que o FC Porto chega ao ‘clássico’ com mais “frescura física” e depois de ter feito “um joguinho no domingo”.

“Temos menos sete jogos do que o Sporting. Estamos no campeonato, temos que disputar ainda quatro jornadas, estamos nas meias-finais da Taça de Portugal, chegámos aos oitavos de final da ‘Champions’ e estivemos na ‘final four’ da Taça da Liga. Tivemos problemas com o desgaste, mas isso faz parte e nunca me agarrei a isso. Já jogámos de três em três dias, agora jogamos de semana em semana, mas isso faz parte da vida das equipas”, disse o técnico, adiantando não acreditar também que a carga de jogos seja “sinónimo de maior desgaste”.

“O desgaste é igual para todos, estamos numa fase de decisões e de um acumular de fadiga de uma época intensa e desgastante. Mas isso é bom, preferia até estar com mais jogos e estar ainda na ‘Champions’, por exemplo. Penso que ao referir-se (Jorge Jesus) ao ‘joguinho’ é uma forma que Jesus tem para se exprimir, penso que não queria dizer que foi um jogo pequeno ou entre equipas pequenas. Espero que faça o mesmo joguinho que nós fizemos em Alvalade”, referiu.

Sérgio Conceição mostrou-se ainda bastante conhecedor da estratégia do rival, apesar de considerar que, “em termos estratégicos, tem variado um pouco o sistema de jogo e as suas dinâmicas”. Ainda assim, revelou que a equipa está preparada para vencer.

Relativamente ao facto de partir em vantagem para este jogo da Taça de Portugal (na primeira mão o FC Porto venceu o Sporting por 1-0) e de poder gerir algum esforço já a pensar nas últimas jornadas do campeonato, Sérgio Conceição foi perentório, esclarecendo que “no final do jogo com o Benfica fechou-se a cortina do campeonato”, garantindo que neste momento o foco está totalmente virado para a Taça.

“Temos que ir à procura de fazer golos. Isso poderá enfraquecer o adversário. Obviamente que não podemos fugir à nossa identidade. Vamos preparar o melhor ‘onze’ para passar esta eliminatória”, disse ainda Sérgio Conceição.

O FC Porto joga, a partir das 20:30 de quarta-feira, no Estádio José Alvalade, com o Sporting, em partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.