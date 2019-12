Antes da conferência de imprensa, o presidente do FC Porto fez críticas ao VAR, nomeadamente às arbitragens de jogos dos ‘dragões’ e do Benfica, campeão nacional em título e líder do campeonato, e Sérgio Conceição subscreve-as.

“É o líder máximo do clube e o presidente mais titulado do mundo. E, se fala em algo, é porque tem fortes razões para o fazer”, afirmou o treinador do FC Porto.

Questionado pelos jornalistas sobre o mercado de transferências de janeiro, Sérgio Conceição disse que o FC Porto tem um plantel equilibrado e tem soluções, pelo que não necessita de mais ninguém, no resto da época, para ser competitivo em todas as competições.

O FC Porto, segundo classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 31 pontos, joga no domingo, pelas 20:00, com o Belenenses SAD, 12.º, com 14, em encontro da 13.ª jornada, que será disputado no Estádio do Jamor, em Oeiras.