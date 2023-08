A Liga Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira os castigos de Sérgio Conceição e Pepe, treinador e jogador do FC Porto, respetivamente, no seguimento da expulsão destes no jogo com o Benfica para a Supertaça, que terminou com a vitória dos encarnados por 2-0.

O treinador vai ter de cumprir um jogo de castigo e ainda 23 dias de suspensão.

De acordo com o comunicado, Conceição leva então um jogo de suspensão e uma multa de 5.100 euros pela expulsão; 23 dias de suspensão e multa de 5.100 euros pelos insultos posteriores ao árbitro Luís Godinho no túnel e ainda uma multa de 2.244 euros pela recusa em sair de campo e que levou ao atraso de 4 minutos.

Já Pepe ficará duas partidas na bancada. Uma pela expulsão e outro pelas injúrias dirigidas ao árbitro.