Sérgio Conceição “não envergou a braçadeira nem a credencial identificativa da sua função, durante todo o tempo de jogo, apesar dos delegados da Liga o terem solicitado”, especifica o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O montante do castigo ao técnico do FC Porto no triunfo sobre o Paços de Ferreira (2-0) teve em conta a reincidência da infração.

João Pereira foi expulso do banco no êxito do Sporting 1-0 em Tondela depois de ter dirigido palavras ofensivas ao árbitro assistente e quarto árbitro, o que lhe valeu ainda uma multa de 1530 euros.