“Havia duas ou três grandes equipas para onde ele podia ir, aconselhei-o a vir para Itália, para um grande clube mundial como a Juventus. Com todo o respeito e amor que sinto pela Lazio”, disse Sérgio Conceição, que foi ídolo no clube romano, em declarações ao jornal Tuttosport.

O ex-treinador do FC Porto queria que Francisco “tomasse as rédeas da situação e não arranjasse desculpas” nesta experiência num “país incrível como Itália, onde se come bem, e onde és [tratado] como um Deus”.

Sérgio aproveitou a oportunidade para elogiar o treinador da ‘Vecchia Signora’: “O Thiago Motta tem feito um trabalho excelente. Se o Francisco for humilde e se perguntar o que tem de fazer, estará no caminho certo. Ele esteve no Ajax por um ano e não jogou muito, mas compreendeu muitas coisas. Deixou a casa, fez sacrifícios, fez comida para ele próprio, é importante perceber certas coisas essenciais, no futebol e na vida”.

Sobre o desempenho do filho na Juventus, Sérgio considera que teve um bom começo: “Com a sua forma de jogar, as suas características, o seu bom jogo individual, a sua técnica e a sua velocidade, eu sabia que ele podia dar-se bem em Itália. Agora tem de acrescentar outras coisas: tem de ser humilde, ouvir o treinador e os colegas de equipa e ouvir-se a si próprio para perceber como melhorar. O caminho não é fácil, tem de trabalhar e ser humilde, mas ele sabe o que tem de fazer nesse sentido”.

Questionado acerca da experiência de treinar os próprios filhos, considerou-a um pouco louca.

“Treinei o Francisco e o Rodrigo, que agora joga na Suíça. Tinha de ser justo com a equipa. O Francisco não jogou muito durante seis meses comigo no FC Porto. Precisava de entender o trabalho com a equipa. Quando chegava a casa, o meu filho mais novo, de 10 anos, perguntava-me porque não punha o irmão a jogar”, confessou.

Desafiado a abordar o próximo jogo entre a Juventus e a Lazio da I Liga italiana, Sérgio Conceição comentou que espera um grande jogo.

“Como adepto do futebol italiano, estou sempre atento a estes desafios. Tenho pena que ele não esteja presente [foi expulso frente ao Cagliari, por simulação dentro da área que lhe valeu o segundo cartão amarelo], mas vai ser um bom jogo”, concluiu.