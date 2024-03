“É preciso parar toda a dinâmica coletiva. Na primeira volta, não conseguimos pontuar, mas olhámos para o desempenho coletivo e tivemos muitas coisas boas. Infelizmente, por pequenos detalhes, não conseguimos ser eficazes no momento defensivo. O nosso pensamento é sempre no que podemos fazer no máximo das nossas capacidades e, se o fizermos, temos condições para lutar pelos três pontos”, apontou o técnico ‘tricolor’.

Na primeira volta, em duelo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o Estrela da Amadora esteve perto de surpreender os ‘leões’ ao estar a vencer por 2-1, mas acabou por permitir a reviravolta à turma de Rúben Amorim já nos últimos 20 minutos da partida.

“Sentimos que, quando temos poucas baixas, conseguimos preparar bem as partidas e discuti-las com qualquer adversário. Queremos manter a lógica de sermos uma equipa ofensivamente perigosa e capaz de deixar o Sporting em alerta e, defensivamente, ser muito coesos e rigorosos. Se vamos conseguir ou não, depende dos jogadores e da sua confiança, motivação e disciplina. Estarei sempre a apoiá-los, independentemente de acertarem ou errarem. Se errarem pouco, estaremos mais perto de vencer”, garantiu.

Desta forma, e tendo em conta o momento que os estrelistas viviam antes da paragem para as seleções nacionais, com um triunfo caseiro perante o Casa Pia (3-1) e um nulo na visita a Famalicão (0-0), Sérgio Vieira pretende “dar continuidade” a esse processo.

“Se o Sporting é a melhor equipa ou não, é sempre subjetivo, mas há dados que dizem isso. É uma equipa que se encontra acima de todas as outras, não só pela posição na tabela, mas também por dados estatísticos que comprovam a parte qualitativa. Conta com jogadores que saltam à vista e são falados a nível nacional e internacional”, frisou.

Eleito o melhor em campo na partida em Famalicão, o médio brasileiro Aloísio também marcou presença na antevisão ao confronto com a formação ‘verde e branca’, no qual acredita que o fator casa “vai beneficiar muito” e ser a fortaleza da turma amadorense.

“Vai ser mais um jogo como outro qualquer e vale três pontos. Sabemos da qualidade do Sporting, não é à toa que estão no primeiro lugar, mas acreditamos que o fator casa nos vai beneficiar muito. Durante a semana temos crescido e afinado os processos. No alto nível, são os detalhes que fazem a diferença”, constatou o futebolista, de 27 anos.

O defesa esquerdo João Reis, o extremo Gustavo Henrique e o ponta de lança Rodrigo Pinho continuam a desfalcar o Estrela da Amadora, recuperando de problemas físicos.

O Estrela da Amadora, 13.º colocado, com 26 pontos, recebe o líder Sporting, com 65, na sexta-feira, pelas 20:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, em jogo da 27.ª ronda da I Liga, que terá a arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.