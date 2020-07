O desaire, por 2-1, da Lazio em casa do aflito Lecce abria caminho à Juventus para aumentar a vantagem no comando, mas a ‘vecchia signora’, que procura o nono cetro consecutivo em Itália, não resistiu à reação do AC Milan, que na jornada passada tinha vencido por 3-0 em casa da Lazio.

Cumpridas 31 das 38 jornadas, Cristiano Ronaldo e 'companhia' têm uma folga de sete pontos para a Lazio (75-68), numa ronda na qual Inter (64) e Atalanta (63) podem aproximar-se: já a equipa de Stefano Pioli subiu provisoriamente ao quinto lugar, com 49, mais um do que Roma e Nápoles, ambos também com um jogo por disputar.

O francês Rabiot inaugurou o marcador aos 47 minutos em lance individual no qual evitou vários adversários e, ainda fora da área, rematou forte, sem defesa, tendo, aos 53, Cuadrado lançado Cristiano Ronaldo, que não perdoou.

O jogo parecia prematuramente sentenciado, porém Ibrahimovic (62) reduziu de penálti, em braço confirmado no videoárbitro, quatro minutos antes de o sueco tabelar com o marfinense Franck Yannick Kessié, que empatou em zona frontal.