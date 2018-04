O AC Milan permanece em sexto lugar, com 50 pontos, atrás de AS Roma (60), Inter Milão (58) e Lazio (57).

A Juventus segue assim na liderança da 'Serie A', com 78 pontos, agora com mais quatro pontos do que o Nápoles, que hoje empatou 1-1 no terreno do Sassuolo. A equipa local marcou primeiro, por Politano (11), e os napolitanos igualaram perto final, graças a um autogolo de Rogério (80)

O Inter venceu o Verona, por 3-0, e aproximou-se do terceiro lugar, face ao empate da Roma em casa do Bolonha (1-1). Com João Cancelo no ‘onze’, a equipa de Milão bateu o 19.º e penúltimo classificado, com ‘bis’ do argentino Icardi (01 e 49) e outro tento do croata Perisic (13), segurando o quarto lugar, com 58 pontos, menos dois do que a Roma e mais um do que a Lazio, que goleou o lanterna vermelha Benevento (6-2).

O Bolonha, ‘tranquilo’ no 11.º posto da tabela, marcou por Pulgar, aos 18, e colocou em apuros a formação da capital, que só conseguiu empatar na reta final do encontro, pelo bósnio Dzeko (76).

A outra equipa da capital, a Lazio, segue no quinto lugar e a um do Inter, graças a uma goleada perante o último classificado, que ficou a jogar com 10 logo aos nove minutos, graças à expulsão do guarda-redes Puggioni.

Immobile fez o primeiro do encontro aos 19, mas o Benevento ‘virou’ o resultado com tentos de Cataldi (23) e do brasileiro Guilherme (51), antes de o equatoriano Caicedo empatar a contenda, em cima da hora de jogo.

O holandês de Vrij (66) e Immobile (68) colocaram a Lazio de novo na frente, com dois golos em dois minutos, antes de o brasileiro Leiva, aos 83, e Luis Alberto, de penálti nos descontos, fixarem o resultado final.

O português Nani foi suplente utilizado na equipa ‘laziale’, entrando aos 74 minutos e sofrendo a falta que deu origem à grande penalidade do 6-2.

A Atalanta segurou o sétimo lugar e está a três pontos do AC Milan, com uma vitória caseira frente à Udinese, com golos de Petagna (68) e Masiello (74), enquanto a Fiorentina, nona classificada, bateu o ‘aflito’ Crotone por 2-0, com o português Bruno Gaspar a entrar aos 82.

Num duelo de duas equipas do meio da tabela, o Torino visitou e goleou o Cagliari por 4-0, enquanto o Génova empatou a uma bola com o Spal (1-1), com Iuri Medeiros a entrar aos 81 minutos.