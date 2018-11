O Sevilha, com Daniel Carriço e André Silva, venceu hoje por 2-1 o Espanyol, para a 12.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e beneficiou da derrota do FC Barcelona para reduzir para um ponto a diferença para os líderes.

Borja Iglesias, aos 38 minutos, colocou o Espanyol em vantagem, mas o Sevilha deu a volta com golos do argentino Gabriel Mercado, aos 70, e do francês Ben Yedder, aos 89.

O Sevilha segue na segunda posição da tabela, com 23 pontos, os mesmos do Atlético de Madrid (terceiro) e Alavés (quarto), apenas a um do líder FC Barcelona, que perdeu em casa com o Bétis (4-3), que teve o português William Carvalho em plano de destaque.

O Alavés recebeu e venceu o Huesca, por 2-1, numa partida em que um erro do português Ruben Semedo deu o golo da vitória.

O Real Madrid venceu por 4-2 em casa do Celta de Vigo, com golos do francês Karim Benzema, aos 23 minutos, do argentino Gustavo Cabral, aos 56 na própria baliza, Sérgio Ramos, aos 83 de grande penalidade, e Dani Ceballos, aos 90+1.

O Celta de Vigo, que marcou por Hugo Mallo, aos 61 minutos, e Brais Méndez, aos 90+4, segue na 14.ª posição, com 14 pontos, enquanto o Real Madrid ocupa o sexto lugar, com 20, a quatro do líder FC Barcelona.

Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Rayo Vallecano, do português Bebé, que entrou aos 84 minutos, empatou 2-2 na receção ao Villarreal.