“Depois de uma época recheada de títulos, com a conquista do campeonato português, ao serviço do Benfica, e da Liga das Nações, pela seleção nacional, este prémio é mais do que merecido. Não tenho dúvidas de que continuará a elevar o futebol português no plano internacional e a demonstrar todo o seu talento dentro das quatro linhas”, escreveu Joaquim Evangelista, numa nota divulgada à imprensa.

Também a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, felicitou o jogador, que no verão se transferiu do Benfica para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, escrevendo no Twitter: “João Félix no topo do mundo do futebol. Depois de uma grande época em Portugal, o avançado foi eleito o ‘Golden Boy’ de 2019!”.

O sindicato e a Liga juntaram-se assim ao Benfica, clube formador do jogador, e à Federação Portuguesa de Futebol nas felicitações a João Félix, de 20 anos, o segundo português a ser distinguido com o prémio atribuído pelo jornal italiano Tuttosport, depois de Renato Sanches, em 2016.

Félix, de 20 anos, recebeu 332 votos, à frente do inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, segundo, com 175, e do alemão Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, terceiro, com 75.