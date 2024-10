Com o triunfo sobre o checo Tomas Machac nas meias-finais do torneio chinês, o transalpino assegurou que vai encerrar 2024 no topo da hierarquia, a qual ocupa há 17 semanas, desde o início de junho.

O tenista, de 23 anos, é o primeiro italiano a terminar um ano civil no primeiro posto do ranking ATP, sendo, ao mesmo tempo, apenas o quarto no ativo a consegui-lo, depois de Djokovic, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.

Este ano, Sinner venceu dois ‘majors’, na Austrália e nos Estados Unidos, além dos Masters 1.000 de Cincinnati e Miami, e dos torneios de Halle (Alemanha) e Roterdão (Países Baixos).

O número um do mundo apurou-se hoje para a final do Masters 1.000 de Xangai, ao impor-se ao checo Thomas Machac em dois sets, por 6-4 e 7-5, e vai defrontar na decisão o sérvio Djokovic, atual quarto classificado da hierarquia, que eliminou o norte-americano Taylor Fritz, por 6-4, 7-6 (8-6).