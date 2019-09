Cloe marcou cinco, Lúcia Alves fez um 'póker', Evy Pereira e Darlene fizeram ambas um hat-trick, Daiane bisou, Yasmim, Pauleta, Andreia Faria, Sílvia Rebelo, Ana Vitória e Geyse fizeram o gosto ao pé e ainda houve espaço para um autogolo.

A lista de marcadores é extensa, é unicamente vermelha e ilustra o marcador da estreia da equipa feminina de futebol do SL Benfica na primeira divisão portuguesa de futebol feminino, a Liga BPI, na receção à A-dos-Francos: 24-0.

Este será uma estreia para recordar, após a subida de divisão no primeiro ano do futebol feminino dos encarnados, e depois de o SL Benfica já ter entrado na nova época com o pé direito ao conquistar a Supertaça Feminina Allianz, ao ter derrotado o Sporting de Braga por 1-0.