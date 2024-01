“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Olympiacos, da Grécia, para a transferência a título definitivo do futebolista Chiquinho”, refere o clube lisboeta na sua página oficial.

Também o Olympiacos, que passou a ser treinado por Carlos Carvalhal no início de dezembro, confirma a contração do médio de 28 anos, mas sem adiantar a duração do contrato que Chiquinho terá com o clube grego.

O Olympiacos aproveitou para historiar a carreira do médio formado no Boavista, Pasteleira e Leixões e que já sénior passou pelos croatas do Lokomotiva, da Académica, do Moreirense, do Benfica, do Sporting de Braga e dos turcos do Giresunspor.

Em 2021/22, no Sporting de Braga, o médio chegou a ser treinado por Carvalhal, técnico que reencontra agora.

Chiquinho despede-se do Benfica com um campeonato conquistado e duas Supertaças.

O Olympiacos, clube destacadamente com mais títulos de futebol na Grécia, com 47, atravessa um momento menos bom, sendo quarto na Liga grega, a seis pontos do PAOK, e depois de ter visto o AEK se sagrar campeão na última temporada.

Além de Carvalhal, Chiquinho vai encontrar ainda os compatriotas André Horta, João Carvalho, Gelson Martins e Daniel Podence.