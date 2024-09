Com 53,63% dos votos contra e 46,37% a favor, de um universo de 1.129 sócios presentes na assembleia-geral, o resultado líquido negativo de 21,1 milhões da temporada transata foi reprovado pela massa associativa, anunciou o Benfica no sítio oficial na Internet.

Os resultados, segundo a justificação dada no relatório, devem-se à aplicação do Método de Equivalência Patrimonial (MEP) das participadas, em particular a SAD, para além da diminuição “do resultado líquido da atividade isolada do clube”.

“Um resultado que não é bom, que não queremos que se repita, que embora tenha a sua justificação não voltará a acontecer”, declarou o presidente, Rui Costa, na intervenção com que abriu a assembleia-geral.

O dirigente ‘encarnado’ notou que a última época trouxe “alegrias, mas também algumas desilusões”, assumindo que o clube ficou “aquém”, lembrando, por outro lado, os 22 títulos e troféus nas modalidades de pavilhão e o aumento de equipas em provas europeias.

A tentativa de melhorar será feita, adiantou o presidente, com “solidez e estabilidade económica”, com o objetivo de “retificar o que aconteceu neste exercício, corrigindo o resultado negativo apresentado”.

Os sócios foram chamados a votar o relatório de gestão e contas do último exercício, em que as ‘águias’ apresentaram 21,1 milhões de euros de resultado líquido negativo, representando um decréscimo de 23,4 milhões face ao período homólogo anterior.

A AG foi, de resto, conduzida pelo novo presidente da Mesa, José Pereira da Costa, após a demissão de Fernando Seara no sábado, na última assembleia-geral.