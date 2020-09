Na pergunta feita aos sócios no primeiro boletim da AG, realizada na sala do Bingo, no Estádio do Bonfim, em que participaram 607 associados, registaram-se 527 “sim”, 67 “não” e 10 votos brancos/nulos. Enquanto a questão do segundo boletim foi recusada com 414 “não”, 172 “sim” e 18 brancos/nulo.

Ao aceitarem a doação do município, de 65 lotes de terrenos sitos em Praias do Sado, num valor global que ultrapassa os 800 mil euros, o Vitória aceita a doação dos terrenos feita pela Câmara Municipal e os terrenos ficam sendo propriedade do clube, livres de ónus e encargos.

Ao votarem maioritariamente “não” no segundo boletim, os associados, uma vez que aceitaram os terrenos na primeira pergunta, recusam hipotecá-los à Fazenda Nacional (Autoridade Tributária/Finanças) como garantia de pagamento das dívidas da SAD, ficando este ónus registado e impedindo o clube de deles dispor livremente.

Os sócios do Vitória de Setúbal, clube que foi relegado da I Liga ao Campeonato de Portugal por incumprimento dos pressupostos para se inscrever nas provas profissionais, voltam em 18 de outubro às urnas, dessa vez para elegerem os novos órgãos sociais.