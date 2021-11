Ole Gunnar Solskjaer já não é treinador do Manchester United, anunciou o clube inglês este domingo de manhã no Twitter.

Em comunicado, o clube de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot justificou a decisão com os resultados "decepcionantes". O treinador norueguês não resistiu, assim, a uma série de maus resultados, que culminaram com a derrota frente ao Watford por 4-1.

O Manchester United 'caiu' com estrondo este sábado no terreno do Watford (16.º) e averbou o quinto desaire nas derradeiras sete rondas, descendo para o sétimo lugar, com 17 pontos, a uns consideráveis 12 de distância do líder Chelsea (29).

“Ole (Gunnar Solskjaer) continuará a ser sempre uma lenda do Manchester United e é com pesar que tomamos a decisão da sua saída do cargo de treinador”, anunciou o clube inglês.

O United será orientado por Michael Carrick nos próximos jogos, o primeiro já esta a terça-feira para a Liga dos Campeões com o Villarreal, até o clube contratar um "treinador interino".

Solskjaer, antigo jogador do United, foi contratado em dezembro de 2018, tendo sucedido a José Mourinho no cargo de treinador.

Antes de treinar os 'reds' estava, desde 2015, nos noruegueses do Molde, que já tinha treinado entre 2011 e 2013 – conquistando o bicampeonato em 2011 e 2012 e à vitória na Taça da Noruega em 2013 –, depois de comandar as reservas do Manchester United.

Solskjaer orientou ainda os galeses do Cardiff, entre 2013 e 2014, e os juniores dos noruegueses do Clausenengen, clube no qual iniciou a carreira futebolística. Notabilizou-se depois no Molde, em 1995 e 1996, e, sobretudo, no Manchester United, durante 11 temporadas, até terminar a carreira em 2007.

Ao serviço dos ‘red devils’, conquistou uma Liga dos Campeões, sete Ligas inglesas, duas Taças de Inglaterra, uma Taça da Liga inglesa, quatro Supertaças de Inglaterra e uma Taça Intercontinental.