O presidente da SAD do Sporting, José Sousa Cintra, afirmou esta sexta-feira que o clube "não está moribundo, está cheio de pujança e de garra", pedindo aos candidatos à liderança do Sporting para que façam uma campanha sem intrigas.

"O Sporting está cheio de força e cheio de dinâmica. O Sporting não está moribundo, está cheio de pujança e de garra", disse aos jornalistas Sousa Cintra, que falava antes do arranque da Gala dos 40 anos da I Liga de futebol, que decorre no Convento São Francisco, em Coimbra.

O líder da SAD sportinguista antevê "uma época completamente tranquila", referindo que o clube vai "lutar pelo primeiro lugar este ano".

"A união faz a força para que o Sporting, no final da época, possa dar uma alegria aos sportinguistas", frisou.

Questionado sobre os candidatos à liderança do clube, Sousa Cintra pediu que todos, "sem exceção, tenham respeito pelo Sporting e prestigiem o Sporting".

"Não é com intrigas e problemazinhos que se resolvem os problemas do Sporting", notou, defendendo que todos os candidatos "falem bem do Sporting" e esperando que "ganhe o melhor e que seja uma lista com credibilidade para levar" o clube "a bom porto".

Também presente na gala, o presidente da SAD do Boavista, Álvaro Braga Júnior, em declarações aos jornalistas, referiu que espera que o clube da cidade do Porto suba "mais um degrau" este ano.

"Não temos outros objetivo que não seja preparar um campeonato tranquilo e sereno, que não tenhamos o sofrimento que algumas equipas têm nas últimas jornadas, e aumentar degrau a degrau a capacidade do Boavista", sublinhou.

Sobre a providência cautelar avançada pelo Académico de Viseu para impedir o início dos campeonatos, Álvaro Braga Júnior espera que as ligas profissionais tenham "início naquilo que está marcado".