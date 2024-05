Passavam alguns minutos após o final da partida do rival Benfica, que perdeu por 2-0 em Famalicão e ‘ofereceu’ o título ao Sporting, quando o local habitual de festejos se abriu para deixar entrar os radiantes adeptos ‘leoninos’, de todas as idades e gerações.

Mário Gomes, de 73 anos, foi dos primeiros a entrar no recinto da festa, manifestando à Lusa “uma alegria e satisfação enormes” por ver o seu Sporting campeão português, apelando à manutenção de Rúben Amorim e Gyökeres, pelo menos, por mais um ano.

“Ainda estava em casa quando o Famalicão marcou o primeiro golo e arranquei logo para cá. Tinha mesmo fé que o Sporting ia ser campeão hoje”, realçou, acrescentando que sempre acreditou desde o início da época, mesmo após um ano mais complicado.

Enquanto Mário destacou o ‘artilheiro’ sueco Gyökeres como o jogador em evidência na temporada ‘leonina’, Frederico Lisboa, de 13 anos, destacou Geny Catamo, decisivo no dérbi da segunda volta com o Benfica, mas que somou boas exibições toda a época.

“Não há palavras para explicar a sensação. É algo que só se sente uma vez na vida, mas com o Sporting vou sentir quase todos os anos, tenho a certeza”, expressou o jovem, acompanhado pelos pais, com a mãe Joana a viver “o melhor Dia da Mãe de sempre”.

De pijama em casa quando os ‘encarnados’ se viram em desvantagem, Joana Lisboa recordou a pressa em vestir para chegar rapidamente ao epicentro da festa ‘verde e branca’, com várias buzinadelas pelo caminho, a celebrar “a melhor época do mundo”.

“O seu a seu dono! O melhor clube do mundo tinha de voltar ao Marquês de Pombal. Festejar no Dia da Mãe ainda é melhor. Já passei o legado ao meu filho”, afirmou com orgulho, mostrando a camisola do Sporting, personalizada com o nome “Mãe Joana”.

A adolescente Matilde, de 16 anos, viveu um fim de semana muito especial, ao sagrar-se duplamente campeã: é atleta do Sporting e no sábado, em Odivelas, foi campeã de ginástica acrobática, enquanto o Sporting vencia o Portimonense em Alvalade, por 3-0.

“A cada dia há um campeão no Sporting. Sou atleta do Sporting há seis anos e esta é a primeira vez que sou campeã. Estamos sempre a tentar ganhar medalhas para ficar um clube ainda maior”, salientou, reforçando a confiança em vir já hoje festejar este título.

O casal Rodrigo e Teresa Lemos também marcou presença no Marquês de Pombal e foi com tranquilidade que encaram o dia de hoje, confiando num deslize do rival lisboeta, acabando por ser indiferente ser campeão ‘no sofá’ ou dentro de campo, jogo a jogo.

“Todos os anos são o ano do Sporting. Acreditamos sempre”, manifestou Rodrigo, com Teresa a acrescentar à Lusa: “É muito mais especial sermos campeões no Dia da Mãe”.

Enquanto a equipa não chega ao recinto, vários artistas têm animado o ambiente num palco montado para o efeito, como o artista Plutonio, um DJ ou a banda Supporting, de cânticos exclusivamente do Sporting, a aquecer gargantas para a ‘explosão’ de alegria.

O Sporting sagrou-se no domingo campeão português de futebol pela 20.ª vez, beneficiando da derrota do Benfica na visita ao Famalicão, por 2-0, na 32.ª jornada da I Liga, para chegar ao título.

Com este resultado, o Sporting, que no sábado venceu em casa o Portimonense (3-0), volta a conquistar o título, depois do último em 2020/21, somando 84 pontos, mais oito do que o Benfica, quando estão apenas duas jornadas por disputar.