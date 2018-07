O lateral esquerdo argentino Jonathan Silva vai jogar no Leganés por empréstimo do Sporting, anunciou hoje o clube do primeiro escalão do futebol espanhol.

“O Leganés chegou a acordo com o Sporting para contar com a cedência de Jonathan Silva, defesa esquerdo argentino de 24 anos, para a próxima época, com opção de compra”, lê-se no sítio oficial do clube espanhol na Internet, acrescentando que o futebolista vai ser apresentado na segunda-feira. Jonathan Silva, que conta duas internacionalizações pela Argentina, chegou ao Sporting em 2014/15, proveniente do Estudiantes, no qual cumpriu toda a sua formação. Esta vai ser a terceira cedência dos ‘leões’, depois dos empréstimos a Boca Juniors, em 2016 e 2017, e à Roma, na última temporada.