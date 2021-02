No comunicado à CMVM, é registado pelo Sporting o valor de compra de 70% do passe do avançado por 16 ME, como anteriormente anunciado, numa verba acrescida de 275.000 euros para uma comissão de manutenção anual com a empresa MNM Sports Management.

Um valor que deverá rondar os 1,1 ME se Paulinho, ex-Sporting de Braga e que tem uma cláusula de rescisão de 60 ME, cumprir o contrato com os ‘leões’ até final, em 30 de junho de 2025.

Na mesma nota, o Sporting informa também a CMVM do pagamento de 275.000 euros na intermediação do negócio com o jogador Matheus Reis, que chegou a custo zero por empréstimo do Rio Ave e cujo vínculo será definitivo de 1 de julho até junho de 2026.

Em relação a Matheus Nunes, o clube informa passar a ter a totalidade do passe do jogador, de quem tinha apenas 50%, com o pagamento de 450.000 ao Estoril Praia, clube a que pagou também 500.000 pelo júnior Rafael Moreira, com os estorilistas a terem 10% de uma mais-valia futura.

Nas saídas, o Sporting reporta ainda a venda ao Al-Hilal de Luciano Vietto, por 3,5 ME, com a manutenção de 10% numa futura venda, enquanto Cristian Borja rendeu à SAD ‘leonina’ três ME, na ida para o Sporting de Braga, e Ristovski saiu por um milhão de euros para o Dínamo Zagreb.

Os futebolistas Sporar, cedido ao Sporting de Braga, Misic, ao Dínamo Zagreb, Ivanildo Fernandes, ao Almería, e Diaby, ao Anderlecht, são jogadores em que os clubes de destino têm opção de compra.