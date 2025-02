Numa prova integrada no Crosse das Amendoeiras em Flor, em Albufeira, a formação lusa terminou a prova no primeiro lugar, com 20 pontos, enquanto as espanholas ficaram em segundo, com 30, os mesmos da formação turca, no lugar mais baixo do pódio.

Francine Niyomukunzi (Burundi), das italianas do Pro Patria, venceu a prova individualmente, com a turca Bahar Yildirim, do Fenerbahçe, em segundo, e Mariana Machado, do Sporting de Braga, como a melhor lusa em terceiro.

A formação portuguesa, que em 2024 terminou em segundo e que tinha vencido a prova pela última vez em 1993, fechou as contas com o quarto lugar da espanhola Maria Forero e o 13.º posto de Laura Taborda, assegurando a subida ao lugar mais alto do pódio pela oitava vez.