Terceiro atleta com mais jogos pelos minhotos, Matheus, de 32 anos, chegou a Braga na época 2014/15, sendo o jogador com mais títulos conquistados pelos ‘arsenalistas’, com duas Taças de Portugal e duas Taças da Liga.

O guarda-redes brasileiro — também com nacionalidade portuguesa — vai agora jogar no histórico clube dos Países Baixos até ao fim da temporada, por empréstimo, com opção de compra de três milhões de euros, não vinculativa.