Essende inaugurou o marcador para os visitantes, aos 50 minutos, mas Zalazar empatou três minutos depois, confirmando, depois, o triunfo bracarense aos 85.

A segunda vitória consecutiva no campeonato permite ao Sporting de Braga somar 62 pontos, mais três do que o agora quarto classificado FC Porto, que no domingo visita o Casa Pia. Já o Vizela é mais último, mantendo-se com 21 pontos, já a oito do Estrela da Amadora, primeira equipa a ‘salvo’.