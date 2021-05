A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta terça-feira que a final da Taça de Portugal entre SC Braga e SL Benfica vai jogar-se às 21h00 do dia 23 de maio, um domingo, no Estádio Cidade de Coimbra, palco pela segunda vez consecutiva da final da prova.

Hoje, o Sporting de Braga reagiu oficialmente à decisão da FPF através de comunicado, opondo-se ao horário escolhido pela estrutura organizadora.

"Foi com surpresa e indignação que o SC Braga foi notificado da hora a que a final da Taça de Portugal irá ser realizada. Qualquer jogo realizado às 21 horas de um domingo é, à partida, a total negação do que é (ou do que deveria ser) a essência do futebol: a congregação entre os clubes e os seus adeptos", lê-se na nota de imprensa.

O Sporting de Braga defende que o jogo devia realizar-se a um sábado, já que essa data permitiria "que os jogadores e demais estrutura do clube vencedor, seus sócios e adeptos, festejassem devidamente a conquista de tão importante troféu, sem a preocupação dos afazeres do dia seguinte e da semana de trabalho".

No entanto, tendo em conta que o calendário da Liga NOS fez com que a última jornada do campeonato vá ser realizada a meio da semana de véspera desta competição, era inviável que a final se realizasse ao sábado. Perante este cenário, o Sporting de Braga defendeu que se realizasse num horário que não ultrapassasse as 19:00, já que "este seria o limite para que, após a disputa em campo, a equipa vencedora (seja ela qual for) pudesse festejar condignamente na sua cidade, junto dos seus sócios e adeptos".

O clube bracarense reage então com "total indignação junto da FPF", pedindo a revisão do horário. Na mesma missiva, o Sporting de Braga lamenta que "as exigências dos operadores televisivos e as pressões de alguns parceiros comerciais" sejam " mais relevantes do que aquilo que favorece realmente o espetáculo".

"A essência do futebol não se poderá nunca cumprir na sua plenitude se um jogo com a carga histórica da Taça de Portugal for disputado num horário destes, renegando por completo aqueles que são, sem sombra de dúvida, o baluarte de todo este desporto: os adeptos", lê-se também no texto.

O outro clube a disputar a final da prova, o SL Benfica, ainda não reagiu oficialmente ao horário.