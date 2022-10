Os minhotos, que bateram o Malmö por 2-0 e o Union Berlim por 1-0, defrontam os belgas, também vencedores dos confrontos com suecos (3-2) e alemães (1-0), seis dias depois de terem sofrido a primeira derrota na época 2022/23, por 4-1, no estádio do FC Porto, para a I Liga.

A equipa treinada por Artur Jorge procura dar mais um passo em direção à qualificação direta para os oitavos de final, reservada apenas ao vencedor do agrupamento, uma vez que o segundo classificado terá de passar por um ‘play-off’ para se manter na competição.

Na outra partida do grupo, o Malmö recebe o Union Berlim, num jogo entre duas equipas que procuram conquistar os primeiros pontos e que se poderão revelar importantes para a concretização do ‘objetivo mínimo’ de terminar no terceiro lugar e disputar o ‘play-off’ de acesso à Liga Conferência Europa.

O encontro entre o Sporting de Braga, que já alcançou a final da Liga Europa, em 2010/11, perdida para o FC Porto (1-0), e o Saint-Gilloise tem início às 20:00, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem da francesa Stephanie Frappart.