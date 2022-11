O Sporting vai defrontar o FC Midtjylland no ‘+playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, que coloca frente a frente as oito segundas classificadas da fase de grupos da referida prova e as oito terceiras classificadas da fase de grupos da Liga dos Campeões, de onde vieram os leões.

O conjunto de Rúben Amorim, terceiro do Grupo D da Liga dos Campeões, atrás de Tottenham e Eintracht Frankfurt, e à frente do Marselha, joga o primeiro jogo em Alvalade, em 16 de fevereiro, e o segundo na Dinamarca, em 23.

Os ‘leões’ disputaram o acesso aos ‘oitavos’, então os 16avos de final, em oito ocasiões, qualificando-se em 2009/10 (Everton), 2011/12 (Legia Varsóvia) e 2017/18 (Astana) e ‘caindo’ em 2010/11 (Rangers), 2014/15 (Wolsburgo), 2015/16 (Bayer Leverkusen), 2018/19 (Villarreal) e 2019/20 (Besaksehir).