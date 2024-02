Os rivais lisboetas defrontam-se a partir das 20:45, no estádio José Alvalade, no jogo inaugural das meias-finais da edição de 2023/24, arbitrado por Fábio Veríssimo, numa altura em que estão separados por dois pontos no topo da classificação da I Liga.

No domingo, o Benfica isolou-se na liderança do campeonato, ao golear por 4-0 na receção ao Portimonense e ao beneficiar do empate 3-3 do Sporting em casa do Rio Ave, que deixou os ‘leões’ a dois pontos de distância das ‘águias’, mas com menos um encontro realizado.

A equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt, que receberá o rival em 03 de abril, na segunda mão, não apresenta nenhuma baixa de vulto, enquanto o técnico Rúben Amorim viu com preocupação dois jogadores influentes lesionarem-se em Vila do Conde, o defesa Gonçalo Inácio e o avançado Francisco Trincão.

O dérbi da capital portuguesa vai opor o clube com mais títulos conquistados na prova, o Benfica, com 26 troféus, ao terceiro mais vitorioso, o Sporting, com 17, menos dois do que o FC Porto, que conquistou 19, entre os quais os das últimas duas temporadas.

Os ‘dragões’ prosseguem a defesa do troféu no estádio do Santa Clara, disputando a partir das 15:00 (16:00 em Lisboa) o que falta completar do encontro iniciado em 07 de fevereiro, que foi interrompido aos 27 minutos, devido às más condições climatéricas.

O vencedor do último confronto dos quartos de final, arbitrado por Cláudio Pereira, em substituição de Gustavo Correia (que dirigiu e determinou a interrupção da partida, mas está lesionado), vai defrontar o Vitória de Guimarães nas ‘meias’. A final da Taça de Portugal de 2023/24 está agendada para 26 de maio.