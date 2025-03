Pelo menos quatro trabalhadores morreram, quatro ficaram feridos e um está desaparecido numa explosão ocorrida às 9h30 dentro da mina Cerredo, no município de Degaña, nas Asturias, em Espanha. Avança o jornal El Mundo.

A Brigada de Resgate Mineiro de Hunosa, o Corpo de Bombeiros das Astúrias e a unidade canina da Guarda Civil estão a trabalhar no local do acidente e acabaram de localizar uma das duas pessoas desaparecida, e que foi transportada para o hospital de helicóptero.

O acidente ocorreu no terceiro andar desta mina subterrânea de carvão no sudoeste das Astúrias, vários metros abaixo do solo. Uma máquina que os trabalhadores operavam explodiu, e causou queimaduras e ferimentos nas pessoas que estavam por perto. Dois trabalhadores escaparam ilesos.

Dos quatro feridos, os dois mais graves foram transportados de helicóptero para o centro de saúde de Villablino (León), um deles com queimaduras graves no corpo, avança o jornal. De lá, foram transferidos para o hospital de Ponferrada.

Um terceiro ferido também foi levado para um centro de saúde em Castela e Leão, e o quarto foi enviado para a cidade asturiana de Cangas del Narcea com um ferimento na cabeça, segundo fontes da Guarda Civil que confirmaram ao El Mundo.

Segundo o porta-voz do governo das Astúrias, Guillermo Peláez, os trabalhadores realizavam trabalhos sob uma licença de exploração relacionada ao possível uso do mineral para a produção de grafite.

O Primeiro-Ministro Pedro Sánchez, através das redes sociais, desejou já as suas sinceras condolências às famílias das vítimas do acidente e uma rápida recuperação aos feridos.

O primeiro-ministro também agradeceu "aos serviços de emergência que trabalham nos esforços de resgate".

A Delegação do Governo das Astúrias está a acompanhar o acidente "com preocupação" e diz que as equipas estão focadas nas buscas para encontrar o trabalhador desaparecido.