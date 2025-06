Os principais alvos do ataque foram as regiões ucranianas de Chernobyl (norte), Kharkov e Sumi (nordeste), Poltava (centro), Odessa (sul) e Donetsk (leste).

As defesas ucranianas conseguiram neutralizar 75 aparelhos aéreos não tripulados (‘drones’) Shahed (fabrico iraniano) em várias regiões do leste, sul e norte da Ucrânia, de acordo com o relatório da Força Aérea da Ucrânia.

A Rússia e a Ucrânia continuam a trocar ataques todas as noites.

Kiev apelou a um cessar-fogo imediato de pelo menos 30 dias, a fim de impulsionar as negociações para pôr termo à guerra.

Moscovo recusa-se a depor as armas.

Entretanto, no final de novas conversações em Istambul, segunda-feira, russos e ucranianos concordaram em trocar todos os prisioneiros de guerra com menos de 25 anos ou gravemente feridos.

Estas conversações mediadas pela Turquia duraram apenas uma hora e decorreram no Palácio de Ciragan, em Istambul.

A Ucrânia propôs uma nova reunião com a Rússia “entre 20 e 30 de junho”, de acordo com o principal negociador ucraniano, o ministro da Defesa Rustem Umerov.

Na segunda-feira à noite, o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan voltou a propor uma cimeira entre os presidentes russo, ucraniano e norte-americano, em Istambul ou em Ancara.

Esta segunda sessão de negociações diretas entre Kiev e Moscovo decorreu na sequência de um ataque sem precedentes de drones ucranianos contra aviões militares russos e da explosão de duas pontes na Rússia, que provocaram acidentes ferroviários, um dos quais provocou a morte a sete pessoas.