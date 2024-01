O emblema ‘leonino’, líder isolado, com 46 pontos, viu interrompida uma série de oito vitórias seguidas para todas as competições diante do Sporting de Braga (1-0), que poderia até ter saído goleado de Leiria, não fosse ineficácia dos 'leões’, que, na segunda-feira, em Alvalade, pelas 20:45, defrontam os ‘gansos’ (12.º).

Diante do conjunto casapiano, derrotado nos últimos dois jogos, o treinador Rúben Amorim só deverá estar privado do lateral Fresneda, a recuperar de lesão, além dos ausentes Diomande e Morita, a representar as seleções da Costa do Marfim, na Taça das Nações Africanas, e Japão, na Taça Asiática.

O campeão Benfica, segundo colocado, com 45, também fracassou na Taça da Liga, mas perante o Estoril Praia, um oponente com menos argumentos, que se mostrou mais capaz no desempate através das grandes penalidades (5-4), depois de uma igualdade a um golo no final do tempo regulamentar.

Se o Sporting viu interrompido um bom momento na época, os ‘encarnados’ também vinham de oito triunfos seguidos nas diferentes provas e no Estádio José Gomes, na Reboleira, diante do Estrela da Amadora (13.º), espera-se que a equipa de Roger Schmidt volte a apresentar a sua melhor versão, duas horas antes do ‘leões’ entrarem em campo.

Para o jogo frente ao emblema tricolor, certas são as ausências dos lesionados Alexander Bah, Juan Bernat e Casper Tengstedt.

No domingo, o FC Porto vai em busca do terceiro triunfo seguido no campeonato, quarto em todas as competições, e, à semelhança dos dois rivais, terá obrigatoriamente de somar os três pontos, em Faro, no reduto do Farense, para não perder mais terreno na luta pelo título – é terceiro classificado, com 41.

O lesionado de longa data Ivan Marcano, juntamente Zaidu e Taremi, ambos representar as respetivas seleções, e Gonçalo Borges, a recuperar de lesão, são baixas certas frente aos ‘leões de Faro’ (7.º).

O quarto posicionado Sporting de Braga irá fechar a ronda, na quarta-feira, quando receber o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, sendo que, no sábado, em Leiria, irá lutar pelo troféu da Taça da Liga diante do Estoril Praia (15.º), que nesta ronda tem agendado duelo de aflitos com o Rio Ave (16.º).

No domingo, os desafios Boavista (nono)-Portimonense (14.º), no Estádio do Bessa, Porto, e Moreirense (sexto)-Famalicão(oitavo), no Parque Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, abrem a 19.ª jornada, a partir das 15:30, antes do Farense-FC Porto, marcado para as 18:00.

A partir das 20:30, o Arouca (10.º) será o anfitrião do Vizela (17.º) e o Gil Vicente (11.º) receberá o Vitória de Guimarães (quinto).