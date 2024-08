O clássico, que terá arbitragem de Luís Godinho, da Associação Futebol de Évora, acontece depois de os dois ‘grandes’ terem disputado no início da agosto a Supertaça, que o Sporting esteve a vencer por 3-0 e o FC Porto conquistou no prolongamento (4-3).

As duas equipas venceram desde então todos os jogos na Liga, com ambos a mostrarem bom futebol, em especial os campeões nacionais, que têm o melhor ataque (14 golos em três jogos), enquanto os ‘dragões’ a melhor defesa (sem golos, a par do Famalicão, a outra formação só com triunfos).

Desde a Supertaça, o mercado também mexeu, com o Sporting a ver chegar o médio Maxi Araújo, e o FC Porto os avançados Samu e Deniz Gül, bem como o regressado, por empréstimo do Arsenal, Fábio Vieira.

O jogo entre os dois candidatos segue-se à receção do Santa Clara (quinto) ao AVS (10.º), a partir das 15:30 (horas de Lisboa), e aos jogos entre Estrela Amadora (15.º) e Casa Pia (17.º), e Boavista (11.º) e Estoril Praia (14.º), ambos a partir das 18:00.

A quarta jornada abriu na sexta-feira, com um empate 1-1 entre o Moreirense e o Benfica.

Programa da quarta jornada:

– Sexta-feira, 30 ago:

Moreirense — Benfica, 1-1

– Sábado, 31 ago:

Santa Clara — AVS, 15:30 (14:30 locais).

Boavista — Estoril Praia, 18:00.

Estrela da Amadora — Casa Pia, 18:00.

Sporting — FC Porto, 20:30.

– Domingo, 01 set:

Nacional — Farense, 15:30.

Rio Ave — Arouca, 18:00.

Gil Vicente — Sporting de Braga, 20:30.

Vitória de Guimarães — Famalicão, 20:30.

