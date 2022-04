Diana Silva colocou o Sporting em vantagem aos 34 minutos, mas Myra Delgadillo (42) e Laura Luís (72) deram a volta ao marcador, que Anouk Dekker, de penálti, sentenciou (81).

Apesar da vitória e da melhor exibição, o Sporting de Braga, atual detentor do título (relativo a 2019/20, na época passada não se realizou), fica pelo caminho, enquanto o Sporting fica à espera de adversário (Amora ou Famalicão) para a final que terá lugar em 28 de maio, no Estádio Nacional, no Jamor.

O Sporting entrou no jogo em vantagem depois do 3-0 da primeira mão pelo que o Sporting de Braga entrou muito pressionante na ambição de marcar o mais cedo possível e poder discutir o acesso à final.

Myra Melgadillo, muito ativa, podia ter inaugurado o marcador aos 11 minutos, mas Doris Bacic fez bem a mancha.

O Sporting respondeu pouco depois, por Diana Silva, mas Patrícia Morais impediu o golo ‘leonino’ com uma bela defesa (14).

Aos 34 minutos, lançada por Andreia Jacinto, Diana Silva ficou isolada na cara de Patrícia Morais e fez o primeiro golo da partida, num lance muito contestado pelas bracarenses por eventual fora-de-jogo da avançada.

Dois minutos depois, inverteram-se os papéis, com Diana Silva a assistir, mas Andreia Jacinto falhou o remate e a hipótese do segundo.

As bracarenses empataram pouco antes do intervalo, com Myra Delgadillo a aproveitar da melhor maneira a insistência de Vitória Almeida, após um erro crasso de Joana Marchão na primeira fase de construção ‘leonina’ (42).

Logo a seguir, a mesma Myra Delgadillo podia ter feito o segundo, mas rematou já em desequilíbrio na área (44).

O segundo tempo abriu novamente com as minhotas mais ativas na busca do golo, obrigando Doris Bacic a boas defesas a remates de Vanessa Marques (49) e Andreia Norton (60).

O Sporting explorava basicamente a velocidade de Diana Silva, que podia ter sentenciado a eliminatória mais cedo, como aos 70 minutos.

Entrada pouco antes, Laura Luís consumou a reviravolta das bracarenses, numa altura em que o Sporting jogava com menos uma unidade, por lesão da recém-entrada Alicia Correia (teve mesmo de sair).

As bracarenses mostravam muita crença e, aos 77 minutos, falharam de forma incrível o terceiro — mérito também para Doris Bacic.

Pouco antes, a ‘leoa’ Diana Silva, isolada, atirou à barra (74), mas seria mesmo o Sporting de Braga a marcar, de grande penalidade, por Anouk Dekker, após um contra-ataque em que a defesa sportinguista ‘adormeceu’.

As minhotas acreditaram numa reviravolta, mas precisavam ainda de marcar mais dois golos e não o conseguiram.

O Sporting também podia ter ‘matado’ a partida aos 84 minutos: Brenda Pérez atirou à barra, com Patrícia Morais a ter ainda uma intervenção decisiva, e na recarga Diana Silva viu o remate ser cortado por uma defesa bracarense.