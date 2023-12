A equipa vitoriana, que somou a segunda partida consecutiva a vencer, esteve ainda em desvantagem, quando Gonçalo Inácio adiantou o Sporting, aos 42 minutos, tendo Tiago Silva (45+7), André Silva (73) e Dani Silva (80) anotado os golos vimaranenses, enquanto o Sporting, que somou a segunda derrota consecutiva fora de casa, ainda chegou a igualar por Nuno Santos, aos 77.

Apesar da derrota, o Sporting mantém a liderança do campeonato, com 31 pontos, mais um ponto do que o Benfica, segundo, mas pode ser alcançado pelo FC Porto, quarto, com 28, que recebe ainda hoje o Casa Pia, enquanto o Vitória reforça o seu quinto lugar, agora com 25 pontos.