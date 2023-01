Os ‘leões’, que estão em quarto lugar no campeonato, entram em campo a saber que o líder Benfica e o segundo Sporting de Braga já venceram nesta ronda e vão tentar a quarta vitória consecutiva na I Liga, para manter as distâncias para os dois da frente, além de poderem ficar a dois pontos dos 'dragões'.

O Sporting tem 28 pontos e está agora a 12 do Benfica, seis do Sporting de Braga e cinco do FC Porto, enfrentando um Marítimo que está em 17.º e penúltimo lugar, com apenas sete pontos e uma única vitoria no campeonato, que é agora liderado por José Gomes, o terceiro treinador na época, depois de Vasco Seabra e João Henriques.

Em dezembro, os ‘leões’ golearam em casa o Marítimo por 5-0, em jogo da fase de grupos da Taça da Liga, mas, na época passada, as duas equipas empataram 1-1 na Madeira, em partida da I Liga.

Em outro jogo do dia, o Paços de Ferreira, último classificado com apenas dois pontos e ainda sem triunfos, recebe o Desportivo de Chaves, numa partida marcada pelo regresso de César Peixoto ao comando técnico dos ‘castores’.

Peixoto deixou o Paços de Ferreira em outubro, foi substituído por José Mota, mas voltou à liderança da equipa 77 dias depois, procurando o primeiro triunfo frente a um Desportivo de Chaves que segue a meio da tabela e que vem de uma derrota frente ao Famalicão.

No jogo que fecha a jornada, o Boavista, que não vence há seis jogos no campeonato e que viu a partida da jornada anterior com o Estoril Praia ser adiada, vai receber o Gil Vicente, que vem de um triunfo frente ao Santa Clara e quer deixar os últimos lugares da prova.

Programa da 15.ª jornada:

- Quinta-feira, 05 jan:

Santa Clara - Sporting de Braga, 0-4

- Sexta-feira, 06 jan:

Benfica – Portimonense, 1-0

Famalicão – Vizela, 2-1

- Sábado, 07 jan:

Arouca - Estoril Praia, 2-0

Vitória de Guimarães - Rio Ave, 0-0

Casa Pia - FC Porto, 0-0

- Domingo, 08 jan:

Paços de Ferreira - Desportivo de Chaves, 15:30

Marítimo - Sporting, 18:00

Boavista - Gil Vicente, 20:30