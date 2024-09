O Sporting anunciou hoje a renovação do contrato com o futebolista Geovany Quenda, que continua válido até 2027, mas com uma cláusula de rescisão aumentada de 45 para 100 milhões de euros.

“O Sporting é o clube do meu coração. É sempre um orgulho renovar o contrato com este grande clube e vou continuar a trabalhar. Trabalhei sempre para este momento, mas nunca pensei que ia ser assim tão rápido. Agora é continuar”, disse o jovem extremo de 17 anos, em declarações ao site do clube. A renovação contratual mantém o vínculo válido até junho de 2027, mas contempla uma revisão salarial em alta para o jogador, formado no clube, que aproveitou a ocasião para agradecer aos colegas de equipa que o têm “ajudado sempre”, e que formam “um grupo fantástico”. Na hora da renovação do contrato, Quenda recordou os primeiros jogos na equipa principal com a camisola dos ‘leões’. “O Edu [Eduardo Felicíssimo] ligou-me antes do jogo [Supertaça, frente ao FC Porto] a dizer para ter calma, que ia fazer golo e foi bom ouvir os adeptos a gritarem pelo meu nome. Quando marquei o golo, não consigo explicar o que senti. Em Alvalade é diferente, é um grande ambiente”, disse. Em relação à sua convocatória para a seleção principal, Quenda destacou a forma como foi recebido por todos. “Foi um bom momento, estiveram sempre a tentar ajudar e deram-me bons conselhos. Vou continuar a trabalhar para estar lá mais vezes”, garantiu.