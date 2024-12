A decisã tomada pelo Comité de Controlo Ética e Disciplina (CEDB) da UEFA impede assim o Sporting de vender bilhetes para o próximo jogo europeu, a visita a Alemanha para defrontar o Leipzig, na sétima jornada da fase de liga da ‘Champions’.

Além da multa e da interdição de venda de bilhetes para o jogo em Leipzig, a UEFA impôs aos ‘verdes e brancos’ uma nova proibição de venda de bilhetes para um outro jogo fora de portas, suspensa por dois anos.

Com base nesta decisão está o comportamento dos adeptos ‘leoninos’ na derrota frente ao Club Brugge (2-1), no qual estes recorreram a pirotecnia, através do lançamento de fogo de artifício e, no fim do jogo, do atirar uma tocha para o relvado, ato que, na ocasião, deixou o plantel ‘leonino’ incomodado.