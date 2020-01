Um golo do defesa colombiano Borja, que se estreou a marcar no campeonato aos 76 minutos, selou a vitória dos ‘leões’, que somam agora 32 pontos, ultrapassando o Famalicão no terceiro posto, mantendo-se a 19 pontos do líder Benfica, equipa com a qual perderam na jornada anterior.

Já o Marítimo interrompeu uma série de cinco encontros sem perder e manteve-se na 11.ª posição, com os mesmos 20 pontos que Tondela e Santa Clara, que se seguem na tabela classificativa.